    08:35, 29 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Яқин уч кун ичида ҳаво совийди, аёз кучаяди

    ASTANA. Kazinform — “Қазгидромет” РДК синоптиклари 29, 30 ноябрь ва 1 декабрь кунлари республикада кутилаётган об-ҳаво маълумотларини эълон қилди.

    метель, снег, погода, ауа райы, қар, боран
    Фото: Kazinform

    Синоптикларнинг маълумотларига кўра, Қозоғистоннинг аксарият ҳудудларида атмосферанинг фронтал қисмлари ўтиши – ёғир ва қор кўринишидаги ёғингарчилик туфайли беқарор об-ҳаво шароити кутилмоқда.

    “Республика шимолида, шарқида ва марказида бўрон ва ер музлаши кутилмоқда. Фақатгина республиканинг ғарбида ва жануби-шарқида антициклон тизмаси таъсирида ёғингарчиликсиз об-ҳаво кутилмоқда”, — дейилади хабарда.

    Ҳарорат нуқтаи назаридан мамлакат шимолида ҳаво ҳароратининг бироз ошиши кутилмоқда – кечаси 0–8 даража совуқ, кундузи 0–5 даража совуқ бўлади. Жануби-шарқда ҳаво ҳароратининг кундузи 3–11 даражагача, тоғли ҳудудларда эса 0–5 даражагача пасайиши кутилмоқда. Мамлакатнинг қолган ҳудудларида ҳарорат фонида сезиларли ўзгаришлар кутилмайди.

