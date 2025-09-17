Яқин Шарқдаги вазият жуда мураккаб - Қасим-Жомарт Тоқаев
ASTANА. Кazinform - Жаҳон динлари етакчилари съездига келган меҳмонлар Яқин Шарқдаги вазият юзасидан очиқ фикр алмашиши керак. Бу ҳақда Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Жаҳон ва анъанавий динлар етакчиларининг VIII Съездида айтиб ўтди.
Президент Москва ва бутун Россия Патриархи Кириллга форумга ташриф буюргани учун миннатдорчилик билдириб, унинг мазкур Съезддаги иштироки анъанавий динлар етакчиларининг келажакдаги мулоқотини кенгайтириб, форум муваффақиятида муҳим омил бўлишини таъкидлади.
Давлат раҳбарининг таъкидлашича, Жаҳон ва анъанавий динлар етакчилари съезди ташкил этилганидан буён Мисрнинг Ал-Азҳар университети ҳам тегишли ёрдам кўрсатиб келмоқда.
– Шунинг учун чуқур миннатдорчилигимизни билдирамиз. Мисрдаги Ал-Азҳар бош имоми бутун дунё томонидан замонавий ислом цивилизациясининг етук мутафаккири сифатида ҳурматга сазовор. Қозоқ халқи доктор Шайх Аҳмад ат-Тойиб жанобларини дўст деб билади. Бундан ташқари, нуфузли меҳмонлар орасида Бутунжаҳон ислом лигаси Бош котиби Шайх Муҳаммад Ал-Исо ҳам бор. Маълумки, Ислом лигаси бутун инсониятни эзгуликка чорловчи муҳим халқаро ташкилотдир, – деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Президент бугунги учрашувга махсус келган жаҳон ва анъанавий динларнинг бошқа етакчилари, БМТ раҳбарияти, халқаро ташкилотлар, сиёсатчилар ва экспертларга ҳам ўз миннатдорчилигини билдирди.
- Ҳеч кимга сир эмаски, ҳозир Яқин Шарқдаги вазият жуда мураккаб. Сизларнинг ушбу учрашувдаги иштирокингиз очиқ фикр алмашиш, тинчлик ва ҳамжиҳатликка интилаётганингизни кўрсатади. Биз буни юксак қадрлаймиз, – деди Давлат раҳбари.
Эслатиб, бугун Астанадаги Мустақиллик саройида Президент Қасим-Жомарт Тоқаев иштирокида Жаҳон ва анъанавий динлар етакчиларининг VIII съезди бошланди.