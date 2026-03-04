Яқин Шарқдаги вазият: қанча қозоғистонлик мамлакатга қайтди
ASTANА. Кazinform — Ҳозирга қадар 946 нафар йўловчи Қозоғистонга қайтарилди, деб хабар беради Қозоғистон Республикаси Транспорт вазирлиги матбуот хизмати.
4 март куни Яқин Шарқ мамлакатларидан қайтарилган қозоғистонлик фуқароларни олиб келган самолётлар мамлакат аэропортларига қўнди.
Air Astana авиакомпанияси Мадина ва Жиддадан бир нечта рейсларни амалга оширди:
- КC2202 рейси соат 21:28 да Ақтауга қўнди, бортида 142 киши бўлган;
- КC2208 рейси соат 01:19 да Мадина — Атирау йўналиши бўйича 145 киши;
- КC2206 рейси соат 02:50 да Жидда — Атирау йўналиши бўйича 174 киши;
- КC2204 рейси соат 03:34 да Жидда — Атирау йўналиши бўйича 179 киши.
Бундан ташқари, SCAT авиакомпанияси Boeing 767 самолётида Алмати - Маскат - Алмати йўналиши бўйича парвозларни амалга оширмоқда. Самолётда тахминан 290 ўрин мавжуд.
— Бугун эрталабгача 946 нафар йўловчи Қозоғистонга қайтарилди. Қозоғистон фуқароларини мамлакатга қайтариш ишлари давом этмоқда, — дейилади вазирлик баёнотида.
Эслатиб ўтамиз, 467 нафар қозоғистонлик мамлакатга қайтарилиши ҳақида хабар берган эдик.