    Яқин Шарқдаги вазият: қанча қозоғистонлик мамлакатга қайтди

    ASTANА. Кazinform — Ҳозирга қадар 946 нафар йўловчи Қозоғистонга қайтарилди, деб хабар беради Қозоғистон Республикаси Транспорт вазирлиги матбуот хизмати.

    Фото: Нурбиби Темиртасова/Kazinform

    4 март куни Яқин Шарқ мамлакатларидан қайтарилган қозоғистонлик фуқароларни олиб келган самолётлар мамлакат аэропортларига қўнди.

    Air Astana авиакомпанияси Мадина ва Жиддадан бир нечта рейсларни амалга оширди:

    • КC2202 рейси соат 21:28 да Ақтауга қўнди, бортида 142 киши бўлган;
    • КC2208 рейси соат 01:19 да Мадина — Атирау йўналиши бўйича 145 киши;
    • КC2206 рейси соат 02:50 да Жидда — Атирау йўналиши бўйича 174 киши;
    • КC2204 рейси соат 03:34 да Жидда — Атирау йўналиши бўйича 179 киши.

    Бундан ташқари, SCAT авиакомпанияси Boeing 767 самолётида Алмати - Маскат - Алмати йўналиши бўйича парвозларни амалга оширмоқда. Самолётда тахминан 290 ўрин мавжуд.

    — Бугун эрталабгача 946 нафар йўловчи Қозоғистонга қайтарилди. Қозоғистон фуқароларини мамлакатга қайтариш ишлари давом этмоқда, — дейилади вазирлик баёнотида.

    Эслатиб ўтамиз, 467 нафар қозоғистонлик мамлакатга қайтарилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Эвакуация ҚР Транспорт вазирлиги Яқин Шарқ
