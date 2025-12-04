OZ
    Яқин кунларда Қозоғистоннинг деярли барча ҳудудида қор ёғади

    ASTANА. Кazinform — “Қазгидромет” РДК 4-6 декабрь кунлари учун об-ҳаво прогнозини эълон қилди.

    мороз, погода, снег, дождь со снегом, закрыта дорога, жол жабық, ауа райы, қар, жанбыр
    Фото: Алина Тулеубаева / Kazinform

    Синоптикларнинг маълумотларига кўра, Қозоғистоннинг аксарият қисмида шимоли-ғарбий циклоннинг кириб келиши ва атмосфера фронтал қисмларининг ўтиши туфайли беқарор об-ҳаво кузатилади, ёмғир ва қор шаклида ёғингарчилик кутилмоқда.

    "Мамлакатнинг шимолий, шарқий ва марказий қисмида қор ёғиши ва бўрон бўлиши, йўлларда яхвонлик ҳосил бўлиши мумкин. 4-5 декабрь кунлари фақат мамлакатнинг ғарбий қисмида антициклон таъсири туфайли ёғингарчиликсиз об-ҳаво кутилмоқда. Ҳарорат фонида сезиларли ўзгаришлар кутилмайди", - дейилади хабарда.

