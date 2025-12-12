20:33, 12 Декабрь 2025 | GMT +5
Яқин кунларда Қозоғистонда об-ҳаво қандай бўлади
ASTANA. Kazinform — “Қазгидромет” РДК синоптиклари 13-15 декабрь кунлари республикада кутилаётган об-ҳаво маълумотларини эълон қилди.
Синоптикларининг маълумотларига кўра, Қозоғистонни совуқ антициклон тарк этаётгани ва унинг ўрнига кучли циклон ҳаракатланаётгани ҳақида огоҳлантирмоқда. Циклон мамлакат об-ҳавосига салбий таъсир кўрсатади.
“Нам ҳаво массалари таъсирида бўлган циклон деярли бутун мамлакат бўйлаб қор ва ёмғир, ер музлаши ва қор бўронларини олиб келади”, - дейилади хабарда.
Баъзи ҳудудларда бўрон ўз кучини кўрсатади. Синоптикларнинг таъкидлашича, бу, айниқса, ғарбий, шимолий ва марказий ҳудудларга тўғри келади, бу ерда шамол тезлиги секундига 30 метр ёки ундан юқори бўлади.