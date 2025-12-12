OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    20:33, 12 Декабрь 2025 | GMT +5

    Яқин кунларда Қозоғистонда об-ҳаво қандай бўлади

    ASTANA. Kazinform — “Қазгидромет” РДК синоптиклари 13-15 декабрь кунлари республикада кутилаётган об-ҳаво маълумотларини эълон қилди.

    погода, снег, қар, ауа райы
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Синоптикларининг маълумотларига кўра, Қозоғистонни совуқ антициклон тарк этаётгани ва унинг ўрнига кучли циклон ҳаракатланаётгани ҳақида огоҳлантирмоқда. Циклон мамлакат об-ҳавосига салбий таъсир кўрсатади.

    “Нам ҳаво массалари таъсирида бўлган циклон деярли бутун мамлакат бўйлаб қор ва ёмғир, ер музлаши ва қор бўронларини олиб келади”, - дейилади хабарда.

    Баъзи ҳудудларда бўрон ўз кучини кўрсатади. Синоптикларнинг таъкидлашича, бу, айниқса, ғарбий, шимолий ва марказий ҳудудларга тўғри келади, бу ерда шамол тезлиги секундига 30 метр ёки ундан юқори бўлади.

    Теглар:
    Об-ҳаво Ёғингарчилик Қор
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!