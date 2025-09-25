08:32, 25 Сентябрь 2025 | GMT +5
Яқин кунларда Қозоғистонда об-ҳаво қандай бўлади
ASTANA. Kazinform — “Қазгидромет” РДК синоптиклари 25, 26 ва 27 сентябрь кунлари республикада кутилаётган об-ҳаво маълумотларини эълон қилди.
Яқин кунларда атмосферанинг фронтал қисмлари республиканинг кўп қисмида беқарор об-ҳаво шароитини келтириб чиқаради, ёмғир ёғиб, момақалдироқ бўлади.
26 сентябрда ғарб ва шимоли-ғарбда, 27 сентябрда шимол ва шимоли-ғарбда кучли ёмғир, дўл ёғиб, кучли шамол эсади, республика бўйлаб шамол кучаяди, кечаси ва эрталаб шарқ ва жануби-шарқда туман тушиши мумкин.