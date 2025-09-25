OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    08:32, 25 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Яқин кунларда Қозоғистонда об-ҳаво қандай бўлади

    ASTANA. Kazinform — “Қазгидромет” РДК синоптиклари 25, 26 ва 27 сентябрь кунлари республикада кутилаётган об-ҳаво маълумотларини эълон қилди.

    Дождь Алматы Жаңбыр осень күз
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Яқин кунларда атмосферанинг фронтал қисмлари республиканинг кўп қисмида беқарор об-ҳаво шароитини келтириб чиқаради, ёмғир ёғиб, момақалдироқ бўлади.

    26 сентябрда ғарб ва шимоли-ғарбда, 27 сентябрда шимол ва шимоли-ғарбда кучли ёмғир, дўл ёғиб, кучли шамол эсади, республика бўйлаб шамол кучаяди, кечаси ва эрталаб шарқ ва жануби-шарқда туман тушиши мумкин.

    Теглар:
    Об-ҳаво
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!