19:37, 12 Ноябрь 2025 | GMT +5
Яқин кунларда Қозоғистонда ҳаво ҳарорати 20 даражагача совуқ бўлади
ASTANA. Kazinform — Яқин кунларда Қозоғистоннинг катта қисми циклон таъсирида бўлади.
Шу муносабат билан ёмғир ва қор ёғади.
13 ноябрь куни шарқий ва жануби-шарқий вилоятларда кучли ёғингарчилик (ёмғир, қор) бўлади. Республика бўйлаб туман тушади, қор ёғади, кучли шамол эсади. Шарқий, шимолий ва марказий ҳудудларда эса бўрон бўлади. Мамлакатнинг фақат жануби ва жануби-ғарбий қисмида ёғингарчиликсиз ҳаво сақланиб қолади.
Шимолда кечаси –5…–12°С, кундузи –0…–6°С,
Шимоли-ғарбда кечаси -2…-10°С, кундузи -0…-5°С,
Марказда кечаси -3…-13°С, кундузи -6°+3°С,
Шарқда кечаси –8…–20°С, кундузи –0…–10°С бўлади.
Мамлакатнинг қолган ҳудудларида ҳаво ҳароратида сезиларли ўзгаришлар кузатилмайди.