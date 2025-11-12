OZ
    Яқин кунларда Қозоғистонда ҳаво ҳарорати 20 даражагача совуқ бўлади

    ASTANA. Kazinform — Яқин кунларда Қозоғистоннинг катта қисми циклон таъсирида бўлади.

    ауа райы
    Фото: Pixabay

    Шу муносабат билан ёмғир ва қор ёғади.

    13 ноябрь куни шарқий ва жануби-шарқий вилоятларда кучли ёғингарчилик (ёмғир, қор) бўлади. Республика бўйлаб туман тушади, қор ёғади, кучли шамол эсади. Шарқий, шимолий ва марказий ҳудудларда эса бўрон бўлади. Мамлакатнинг фақат жануби ва жануби-ғарбий қисмида ёғингарчиликсиз ҳаво сақланиб қолади.

    Шимолда кечаси –5…–12°С, кундузи –0…–6°С,

    Шимоли-ғарбда кечаси -2…-10°С, кундузи -0…-5°С,

    Марказда кечаси -3…-13°С, кундузи -6°+3°С,

    Шарқда кечаси –8…–20°С, кундузи –0…–10°С бўлади.

    Мамлакатнинг қолган ҳудудларида ҳаво ҳароратида сезиларли ўзгаришлар кузатилмайди.

