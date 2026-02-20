Яқин кунларда Қозоғистонда ҳароратнинг кескин -37 даражагача пасайиши кутилмоқда
ASTANA. Kazinform - “Қазгидромет” РДК синоптиклари Қозоғистоннинг катта қисмида қор ёғиши, ер музлаши ва совуқ бўлишини башорат қилмоқда, деб хабар беради Kazinform.
"Мамлакатнинг катта қисмида циклон ва атмосфера фронтлари турли интенсивликдаги ёғингарчиликларни келтириб чиқаради. Шимолий ва шарқий ҳудудларда қор, баъзан кучли қор ёғади. Жанубий ҳудудларда ёғингарчилик, асосан ёмғир ёғиши кутилмоқда. Кучли шамоллар, қор бўронлари ҳам кучаяди, ер музлаши ва туман тушиши ҳам кузатилади", - дейилади хабарда.
Циклон ўтгандан сўнг, Европа-Трансатлантик минтақасидан антициклон ғарбий ҳудудларни қамраб олади, бу эса ёғингарчиликнинг тўхташига ва ҳароратнинг пасайишига олиб келади.
"Кечаси ҳарорат ғарбий ҳудудларда -10 дан -22 даражагача, шимолий ҳудудларда -17 дан -25 даражагача ва жанубий ҳудудларда -0 дан -8 даражагача тушади. 23 ва 24 февраль кунлари шимоли-ғарбий ва мамлакатнинг шимолий, шарқий ва марказий қисмларида ҳарорат -25 дан -37 даражагача кескин пасайиши кутилмоқда", - деб қўшимча қилди Қазгидромет.