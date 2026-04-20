World Boxing: қозоғистонлик боксчиларнинг Жаҳон кубогидаги рақиблари аниқланди
ASTANА. Кazinform — Бразилиянинг Фос-ду-Игуасу шаҳрида 20-26 апрель кунлари бўлиб ўтадиган World Boxing федерацияси томонидан ташкил этилган Жаҳон кубогида қозоғистонлик боксчиларнинг дастлабки рақиблари аниқланди.
Эркаклар жамоасида Даниял Сабит, Бағлан Кенжебек, Жансери Кўшербаев, Муҳаммедсабир Базарбайули, Фаррух Тоқтасинов, Санжарали Бегалиев, Диас Молжигитов, Султан Айбарули, Даулет Тўлемисов рингда мамлакат шарафини ҳимоя қилади.
Аёллар жамоасида Алуа Балқибекова, Назим Қизайбай, Виктория Графеева, Аида Абикеева, Наталья Богданова, Жибек Жарасқизи, Валерия Аксенова бор.
Эркаклар жамоаси
50 кг. 1/8 финал. Даниял Сабит — Иштван Шзака (Венгрия)
55 кг. 1/16 финал. Бағлан Кенжебек — Жирайр Саргисян (Арманистон)
60 кг. 1/16 финал. Жансери Кўшербаев — Жуд Галлахер (Ирландия)
65 кг. 1/16 финал. Муҳаммадсабир Базарбайули — Хассен Атиа (Тунис)
70 кг. 1/16 финал. Фаррух Тўқтасинов — Жон МакКоннел (Ирландия)
75 кг. 1/4 финал. Санжарали Бегалиев — Саиджамшид Жаъфаров (Озарбайжон)
80 кг. 1/16 финал. Диас Молжигитов — Кай Ториабе (Япония)
85 кг. 1/4 финал. Султан Айбарули — Паоло Карусо (Италия)
90 кг. 1/8 финал. Даулет Тўлемисов — Фильо Исайас (Бразилия)
Аёллар жамоаси
51 кг. 1/8 финал. Алуа Балқибекова Михаела Бадесcу (Руминия) — Златислава Чуканова (Болгария) жуфтлиги ғолиби билан тўқнаш келади.
54 кг. 1/16 финал. Назим Қизайбай — Айсен Таскин (Туркия)
60 кг. 1/8 финал. Виктория Графеева — Эмили Ризаева (Озарбайжон)
65 кг. 1/8 финал. Аида Абикеева — Виктория Жилкова (Чехия) - Мезморизе Андерсон жуфтлиги ғолиби билан тўқнаш келади.
70 кг. 1/8 финал. Наталья Богданова — Бусеназ Сюрменели (Туркия) — Чиара Сарайелло (Италия).
80 кг. 1/2 финал. Жибек Жарасқизи - Эмилиа Котерска (Польша)
80 кг дан юқори. Финал. Валерия Аксенова - София Шира (Венгрия)
Кундузги сессия Қозоғистон вақти билан соат 19:00 да, кечки сессия эса соат 01:00 да бошланади.
Эслатиб ўтамиз, Бразилиядаги Жаҳон кубоги босқичида иштирок этадиган қозоғистонлик боксчилар рўйхати эълон қилинди.