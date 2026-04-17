Бразилиядаги Жаҳон кубоги босқичида иштирок этадиган қозоғистонлик боксчилар рўйхати эълон қилинди
ASTANА. Кazinform – World Boxing федерацияси томонидан ташкил этилган Жаҳон кубоги босқичи 20-26 апрель кунлари Бразилиянинг Фос-ду-Игуасу шаҳрида бўлиб ўтади.
Миллий терма жамоа мураббийлар штаби мусобақада иштирок этадиган боксчилар рўйхатини эълон қилди.
Эркаклар
50 кг гача: Даниял Сабит
55 кг гача: Бағлан Кенжебек
60 кг гача: Жансери Кўшербаев
65 кг гача: Муҳаммадсабир Базарбайули
70 кг гача: Фаррух Тўқтасинов
75 кг гача: Санжарали Бегалиев
80 кг гача: Диас Молжигитов
85 кг гача: Султан Айбарули
90 кг гача: Даулет Тўлемисов
Аёллар
51 кг гача: Алуа Балқибекова
54 кг гача: Назим Қизайбай
60 кг гача: Виктория Графеева
65 кг гача: Аида Абикеева
70 кг гача: Наталья Богданова
80 кг гача: Жибек Жарасқизи
80 кг дан ортиқ: Валерия Аксенова
