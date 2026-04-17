    11:40, 17 Апрель 2026 | GMT +5

    Бразилиядаги Жаҳон кубоги босқичида иштирок этадиган қозоғистонлик боксчилар рўйхати эълон қилинди

    ASTANА. Кazinform – World Boxing федерацияси томонидан ташкил этилган Жаҳон кубоги босқичи 20-26 апрель кунлари Бразилиянинг Фос-ду-Игуасу шаҳрида бўлиб ўтади.

    Назим Қизайбай
    Фото: ҚР МОҚ

    Миллий терма жамоа мураббийлар штаби мусобақада иштирок этадиган боксчилар рўйхатини эълон қилди.

    Эркаклар

    50 кг гача: Даниял Сабит

    55 кг гача: Бағлан Кенжебек

    60 кг гача: Жансери Кўшербаев

    65 кг гача: Муҳаммадсабир Базарбайули

    70 кг гача: Фаррух Тўқтасинов

    75 кг гача: Санжарали Бегалиев

    80 кг гача: Диас Молжигитов

    85 кг гача: Султан Айбарули

    90 кг гача: Даулет Тўлемисов

    Аёллар

    51 кг гача: Алуа Балқибекова

    54 кг гача: Назим Қизайбай

    60 кг гача: Виктория Графеева

    65 кг гача: Аида Абикеева

    70 кг гача: Наталья Богданова

    80 кг гача: Жибек Жарасқизи

    80 кг дан ортиқ: Валерия Аксенова

    Эслатиб ўтамиз, бокс бўйича Қозоғистон терма жамоаси Осиё чемпионатини нечанчи ўрин билан якунлаганлиги ҳақида хабар берган эдик.

    Бекабат Узаков
