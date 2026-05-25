WhatsApp “Медиа алмашиш” менюсини янгилади
ASTANА. Кazinform — WhatsAppнинг iOS версиясида медиа файлларни юбориш учун янгиланган интерфейс синовдан ўтказилмоқда. Янги функция фойдаланувчиларга жорий чатдан чиқмасдан фотосуратлар ва видеоларни тезда алмашиш имконини беради. Бу ҳақда 24 kg WABetaInfo порталига таяниб берди.
Янгиланиш iPhone учун илованинг сўнгги версиясида эълон қилинди. Энди фойдаланувчилар алоҳида галереяга ўтмасдан, сўнгги фотосуратлар ва видеоларни юбориш менюсидан кўришлари мумкин. Бунинг учун интерфейсда ихчам 4×4 панжара бўлими пайдо бўлди, у ерда сўнгги файллар кўрсатилади. Уни горизонтал равишда айлантириш мумкин.
Агар керакли файл сўнгги материаллар орасида топилмаса, WhatsApp автоматик равишда қурилма галереясига тўлиқ кириш имкониятини очади. Бундан ташқари, хабар киритиш майдонидаги “плюс” тугмасини узоқ вақт босиб, янги менюни тезда чақириш мумкин.
WABetaInfoга кўра, янгиланиш iOS учун WhatsAppнинг 26.19.75 версиясининг баъзи фойдаланувчилари учун мавжуд бўлди.
Эслатиб ўтамиз, WhatsApp Meta AI билан шахсий суҳбатлар учун "инкогнито режими"ни ишга туширди.