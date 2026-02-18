Warner Bros. Discovery 20 мартда Netflixнинг қўшилиши бўйича овоз беради
ASTANA. Kazinform – Warner Bros. Discovery (WBD) компанияси Paramount Skydance билан музокараларни қайта бошлаганини маълум қилди. Студияга потенциал битим шартларини яхшилаш учун бир ҳафта вақт берилди, деб хабар беради Kazinform.
Бу компаниянинг расмий баёнотида айтилган.
Аввалроқ WBD Paramount томонидан таклиф қилинган ҳар бир акция учун 30 долларлик сотиб олиш таклифини рад этган эди. Бироқ, энди шартларни қайта кўриб чиқиш учун 23 февралгача вақт берилди. Манбаларга кўра, Paramount раҳбарияти нархни 31 долларгача оширишга тайёрлигини билдирган. Шундай қилиб, директорлар кенгашини битимни қайта кўриб чиқишга кўндириш мўлжалланган.
Шунга қарамай, WBD акционерларга декабрь ойида келишилган Netflix компанияси билан битимни қўллаб-қувватлашни тавсия этишда давом этмоқда. Ушбу битимнинг умумий қиймати 82,7 миллиард долларни ташкил этади. Унда стриминг хизмати, киностудия ва NBO кабель канали сотилиши кўзда тутилган.
Битимни тасдиқлаш масаласи 20 мартга белгиланган акциядорларнинг фавқулодда йиғилишида овозга қўйилади.
Эслатиб ўтамиз, 5 декабрда Netflix Warner Brosни ҳар бир акция учун 27,75 долларга сотиб олишини маълум қилган эди. Таклиф тахминан 72 миллиард долларга баҳоланган бўлиб, компаниянинг қиймати 82,7 миллиард долларга баҳоланган.
Январь ойида Netflix битим шартларини қайта кўриб чиқди ва сотиб олишни бутунлай нақд пулга амалга оширишга қарор қилди. Илгари нақд пул ва акцияларнинг аралаш тўлов модели таклиф қилинган эди.