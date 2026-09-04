Volkswagen бутун дунё бўйлаб қарийб 50 мингта иш ўрнини қисқартирмоқчи
ASTANA. Kazinform – Volkswagen концернининг кузатув кенгаши харажатларни камайтириш бўйича кенг кўламли дастурни якдиллик билан маъқуллади. Концерн келгуси йилларда бутун дунё бўйлаб яна қарийб 50 мингта иш ўрнини қисқартиришни режалаштирмоқда, деб хабар беради Deutsche Welle.
Компаниянинг маълум қилишича, ходимлар сонини қисқартириш концернни трансформация қилиш дастури мақсадларига эришиш ва унинг рақобатбардошлигини ошириш учун зарур.
Шу билан бирга, Volkswagenнинг Германиядаги Эмден, Цвиккау, Ганновер ва Неккарзульм шаҳарларида жойлашган тўртта заводининг келажаги ҳозирча ноаниқ бўлиб қолмоқда. Компания ушбу корхоналар 2030 йилдан кейин ишлаб чиқариш буюртмалари билан таъминланишига ҳозирча кафолат йўқлигини маълум қилди.
«Келажак режаси» Volkswagen концерни ва унинг брендларини янада самарали ва рақобатбардош қилиши, шунингдек, узоқ муддатли ривожланишга йўналтириши керак. Дастурни амалга ошириш компаниянинг келажакдаги мавқеини сақлаб қолиш учун зарур шарт ҳисобланади”, – дейилади концерн баёнотида.
Volkswagen мазкур тўртта корхонадан фойдаланишнинг муқобил вариантларини ҳам кўриб чиқмоқда.
Концерн 2027 йил июнь ойига қадар Европадаги заводлари учун барқарор ва рақобатбардош янги ишлаб чиқариш тузилмасини ишлаб чиқишни режалаштирмоқда.
Компания раҳбарияти ва кузатув кенгаши харажатларни қисқартириш ҳамда ишлаб чиқариш тузилмасини ўзгартириш Volkswagenнинг узоқ муддатли рақобатбардошлигини таъминлаш имконини беради, деб ҳисоблайди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Volkswagen Германиядаги тўртта заводини босқичма-босқич ёпишга қарор қилгани ҳақида хабар берилган эди.