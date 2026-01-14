Vogue Қозоғистонни 2025 йилнинг энг яхши 14 та йўналиши қаторига киритди
ASTANA. Кazinform — Халқаро Vogue нашри муҳаррирлари Қозоғистонни 2025 йилда дунёнинг энг яхши 14 та жойи қаторига киритдилар, деб хабар беради ҚР Туризм вазирлиги Туризм саноати қўмитаси матбуот хизмати.
The 14 Best Places Vogue Editors Visited in 2025 танловида нашр жамоаси йил давомидаги саёҳатларини сарҳисоб қилди ва энг катта таассурот қолдирган йўналишларни қайд этди.
Қозоғистон табиий ландшафтлар, асл маданият ва шаҳар муҳитининг уйғунлиги билан ажралиб туради. Қўшни Қирғизистон ҳам ушбу танловга киритилган.
— Бу кузда мен ниҳоят бир йилдан ортиқ вақт давомида Reels каналимда бўлмаган йўналишга йўл олдим. Ўттиз соатлик саёҳат ва иккита трансфердан сўнг, мен Қозоғистоннинг Алмати шаҳрига етиб келдим. Бу жой камдан-кам ҳолларда энг яхши жойлар рўйхатига киради, аммо бунга лойиқ, — дейилади материалда.
Муҳаррирлар эътиборини Алмати архитектураси, замонавий шаҳар маконлари, Или Алатауи тоғларининг гўзал манзаралари ва миллий ошхоналари жалб қилди.
Эслатиб ўтамиз, ҚР Бош вазири Туризмни ривожлантириш концепциясини қайта кўриб чиқишни буюрди.