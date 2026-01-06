ҚР Бош вазири Туризмни ривожлантириш концепциясини қайта кўриб чиқишни буюрди
ASTANA. Kazinform – Туризм соҳасидаги кадрлар масалаларини ҳал қилиш учун қўшимча чоралар кўриш зарур. Бу ҳақда бугун Ҳукумат йиғилишида ҚР Бош вазири Олжас Бектенов маълум қилди.
“Президент таъкидлаганидек, туризм соҳаси иқтисодиётнинг бир нечта соҳаларини қамраб олади. Шунинг учун барча тегишли давлат органлари ва ҳокимликларнинг ишини мувофиқлаштириш зарур. Шу билан бирга, ҳар бир ҳудудда туризмни ривожлантириш дастурлари мавжуд. Туризм ва спорт вазирлиги вилоят ҳокимликлари билан биргаликда 2029 йилгача туризмни ривожлантириш концепциясини тўлдириши ва ўзгартириши, бир ой ичида аниқ ҳаракатлар режасини киритиши керак. Бундан ташқари, Фан ва олий таълим вазирлиги билан биргаликда туризм соҳасидаги кадрлар масалаларини ҳал қилиш бўйича қўшимча чоралар кўриши керак”, — деди Олжас Бектенов.
Эслатиб ўтамиз, кеча «Turkistan» газетасида Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаевнинг нашрнинг бош муҳаррири, таниқли шоир ва публицист Бауржан Бабажанули билан кенг қамровли суҳбати чоп этилди.
Суҳбат давомида Президент туризм соҳасида кадрлар етишмаслиги жуда долзарб масала эканлигини айтди.
“Шунинг учун Туркистонда Халқаро туризм ва меҳмондўстлик университети очилди. 2024 йилда таълим муассасасининг дастлабки битирувчилари дипломларини олдилар ва меҳнат бозорига кириб бордилар. Бироқ, бу етарли эмас”, - деди Давлат раҳбари.