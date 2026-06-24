Виза олмасдан қайси давлатларга бориш мумкин: Қозоғистон фуқаролари учун энг машҳур йўналишлар
ASTANA. Kazinform - Ёз — таътил мавсуми, ва қозоғистонликлар яқин ҳамда узоқ хориж давлатларига саёҳат қилиш ёки меҳмон бўлиш учун йўл олишмоқда. Қайси давлатларга фуқаролар учун виза талаб этилмайди, қайси мамлакатлар учун эса уни олдиндан расмийлаштириш керак — бу ҳақда Kazinform мухбири материал тайёрлади ўқинг.
Саёҳат мақсадига қараб, Қозоғистон фуқаролари хорижий давлатларга дипломатик паспорт, хизмат паспорти ёки оддий фуқаролик паспорти билан киришлари мумкин. ҚР ТИВ сайтида фуқаролар учун виза талаб этилмайдиган давлатлар рўйхати мавжуд бўлиб, у паспорт тури ва саёҳат муддатига қараб белгиланган.
Оддий паспорт билан 90 кунгача визасиз қолиш мумкин бўлган давлатлар қаторига Албания, Андорра, Антигуа ва Барбуда, Грузия, Колумбия, Молдова, Монголия, Сан-Марино, Сент-Китс ва Невис, Сент-Винсент ва Гренадинлар, Тунис ва Украина киради.
Арманистон ва Туркияга визасиз бориш мумкин бўлиб, у ерда 180 кун давомида жами 90 кунгача бўлишга рухсат берилган. Бу шуни англатадики, ярим йил ичида мамлакатга бир неча марта кириб-чиқиш мумкин, ва барча кунлар жамланиб ҳисобланади.
Озарбайжон, Беларусь, Қирғизистон, Тожикистон, Ўзбекистонда визасиз 90 кунгача бўлиш мумкин, бироқ 30 кундан кейин ваколатли органларда рўйхатдан ўтиш талаб этилади.
Россияга ҳам визасиз кириш мумкин ва у ерда бир йил ичида 90 кунгача бўлиш мумкин, бироқ 2026 йил 1 июлдан бошлаб ўқиш ва иш мақсадида кирувчилар учун электрон рухсат тизими (RUID) жорий этилади.
Визасиз 60 кунгача Доминикан Республикасида қолиш мумкин.
Визасиз 30 кунгача Аргентина, Бразилия, Вьетнам, Қатар, Хитой, Малайзия, Мальдив ороллари, Марокаш, Никарагуа, БАА, Уммон, Сейшел ороллари, Сербия, Таиланд, Филиппин ва Эквадорга саёҳат қилиш мумкин.
Кореяда ҳам визасиз 30 кун қолиш мумкин, бироқ 2022 йил 1 апрелдан бошлаб кириш учун олдиндан электрон рухсат (K-ETA) талаб этилади. Черногорияга эса 2026 йил 1 майдан 1 октябргача визасиз кириш мумкин.
Визасиз 14 кунгача Гонконг (Хитой), Эрон ва Макаода қолиш мумкин. Барбадосда эса 28 кунгача.
Айрим давлатларга келганингизда аэропортда виза олиш талаб этилади, жумладан Замбия, Индонезия (30 кунгача) ва Маврикий.
Шунингдек, агар мамлакатга кириш учун виза талаб этилса, уни олдиндан 1–2 ой ичида тегишли давлатнинг Қозоғистондаги дипломатик ваколатхонаси ёки консуллиги орқали расмийлаштириш керак.
Виза олиш жараёни айрим элчихоналарда узоқ давом этиши мумкин, айниқса туристик мавсумда. Ҳар бир элчихона виза бериш тартибини ўзи белгилайди, шу жумладан консул билан суҳбат, ҳужжатлар рўйхати ва тўлов миқдори.
Виза олмасдан туриб чипта ёки саёҳатни олдиндан тўлиқ тўлаш тавсия этилмайди. Агар транзит орқали бошқа давлатлардан ўтиладиган бўлса, транзит визаси талаб этилиш-этилмаслигини олдиндан аниқлаш керак.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Қозоғистонлик бир оила чет элда дам олиш учун қанча сарфлайши ҳақида хабар берилган эди.