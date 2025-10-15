OZ
    12:36, 15 Октябрь 2025 | GMT +5

    Витольд Банька II даражали "Достық" ордени билан тақдирланди

    ASTANA. Kazinform – Ақорда Бутунжаҳон антидопинг агентлиги (WADA) президенти Витольд Банька давлат мукофоти билан тақдирлангани ҳақида хабар берди.

    Витольд Банька ІІ дәрежелі «Достық» орденімен марапатталды
    Фото: Ақорда

    “Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Бутунжаҳон антидопинг агентлиги (WADA) президенти Витольд Банькани Қозоғистонда спортни ривожлантиришга қўшган ҳиссаси учун II даражали “Достық” ордени билан тақдирлади”, — дейилади расмий манбада.

    Эслатиб ўтамиз, Қасим-Жомарт Тоқаев Бутунжаҳон антидопинг агентлиги президенти Витольд Банькани қабул қилган эди.

    Теглар:
    Қасим-Жомарт Тоқаев Президент Ақорда Спорт
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
