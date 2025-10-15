12:36, 15 Октябрь 2025 | GMT +5
Витольд Банька II даражали "Достық" ордени билан тақдирланди
ASTANA. Kazinform – Ақорда Бутунжаҳон антидопинг агентлиги (WADA) президенти Витольд Банька давлат мукофоти билан тақдирлангани ҳақида хабар берди.
“Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Бутунжаҳон антидопинг агентлиги (WADA) президенти Витольд Банькани Қозоғистонда спортни ривожлантиришга қўшган ҳиссаси учун II даражали “Достық” ордени билан тақдирлади”, — дейилади расмий манбада.
Эслатиб ўтамиз, Қасим-Жомарт Тоқаев Бутунжаҳон антидопинг агентлиги президенти Витольд Банькани қабул қилган эди.