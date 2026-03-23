VII Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинлари қаерда ўтказилиши яқин орада эълон қилинади
ASTANА. Кazinform — VII Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинлари қаерда ўтказилиши 1-2 ой ичида аниқланади, деб хабар берди Кабар.
Бу ҳақда Қирғизистоннинг Биринчи радиосида Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинлари котибияти раҳбари Нурсултон Аденов жонли эфирда маълум қилди.
Унинг сўзларига кўра, VII ўйинлар бошқа мамлакатда бўлиб ўтади. Айни пайтда 3-4 мамлакат ўйинларни ўз ҳудудида ўтказиш ниятини билдирган.
— VI Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинлари бошланишига беш ой қолди. 2025 йилда биз дунёнинг 100 мамлакатига таклифнома юбордик. Ҳозирга қадар 50 га яқин мамлакат расман иштирок этишини тасдиқлади. Жами 90 дан ортиқ мамлакатдан делегацияларни қабул қилишни режалаштирмоқдамиз. Ташкилий қўмита тайёргарликнинг сўнгги босқичига ўтди. Ҳаво исиши билан биз таъмирлаш ва инфратузилма ишларини бошлаймиз. Анъанавий равишда ўйинларнинг "юраги" ҳисобланган Қирчин дарасида этнофестиваль ташкил этилади. Этно-қишлоқ концепцияси қўмита томонидан тўлиқ янгиланди ва тасдиқланди. Ҳозирда режиссёрлик гуруҳи, меъморлар ва қурувчилар тайёргарлик ишларини олиб бормоқда ва агар об-ҳаво имкон берса, ўрнатиш ишларини бошлайдилар. Этно-қишлоқнинг расмий очилиши 2 сентабрга режалаштирилган, — деди Нурсултон Аденов.
Бундан ташқари, VI ўйинлар учун янги майдонлардан фойдаланилмаслиги, барча зарур инфратузилма тўлиқ тайёр эканлиги таъкидланди.
— VI Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинлари учун янги жойлардан фойдаланилмайди. Иссиқкўл ҳудудидаги мавжуд инфратузилма тўлиқ тайёр, шунинг учун биз фақат синовдан ўтган майдонлардан фойдаланишга қарор қилдик. Масалан, Чўлпон-Отадаги ипподром, «Газпром» ФОК, «Рух Ордо» маданият маркази ва Бостери қишлоғидаги «Номад» амфитеатри фойдаланилади, — деб аниқлик киритди у.
Бундан ташқари, Чўлпон-Отадаги ипподромда фақат енгил умумий таъмирлаш ишлари режалаштирилган.
