VI Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинларида 60 дан ортиқ давлат иштирок этишини тасдиқлади
ASTANА. Кazinform – VI Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинларида 90 дан ортиқ давлат иштирок этиши кутилмоқда. Ҳозирда 60 дан ортиқ давлат расман иштирок этишини тасдиқлади ва яна 30 га яқин давлат келишув жараёнида, деб хабар беради Кабар агентлиги.
Бу ҳақда Қирғизистон маданият вазири Мирбек Мамбеталиев маълум қилди.
Унинг сўзларига кўра, Бутунжаҳон кўчманчи ўйинлари (World Nomad Games) ҳар йили халқаро миқёсда катта қизиқиш уйғотади. Таққослаш учун, Астанада бўлиб ўтган аввалги ўйинларда 86 та давлат иштирок этиб, халқаро иштирок бўйича рекорд ўрнатган.
Вазир бу йил Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинлари ЮНEСКО ҳомийлигида ўтказилишини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, бу ўйинлар уларнинг халқаро мавқеи ва глобал обрўсини оширди.
– Бу Қирғизистон учун жаҳон саҳнасида ўзини намоён қилиш ва кўчманчи цивилизациясининг бой меросини намойиш этиш имкониятидир, – деди Мирбек Мамбеталиев.
VI Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинлари шу йилнинг 31 августидан 6 сентябригача Қирғизистонда бўлиб ўтади. Ташкилотчилар ушбу тадбир йилнинг энг йирик халқаро этно-спорт тадбирларидан бири бўлишини кутмоқдалар.
Эслатиб ўтамиз, қор қоплони VI Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинларининг маскотига айланди.