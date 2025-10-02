Вьетнамда “Буалой” тўфони етказган зарари 303 миллион долларга баҳоланди
ASTANA. Kazinform — Вьетнам ҳукуматининг маълум қилишича, жорий ҳафтада мамлакатга келган “Буалой” тўфони етказган зарар қарийб 8 триллион донни ёки 303 миллион долларни ташкил этган. Бу ҳақда АЗЕРТАДЖ хабар берди.
Дастлабки ҳисоб-китобларга кўра, чоршанба куни эълон қилинган ҳисоботда 170 мингга яқин уй сув остида қолган ёки зарар кўрган.
Душанба куни “Буалой” тўфони Вьетнамнинг марказий шимолий қисмини босиб, улкан тўлқинлар, кучли шамол ва кучли ёмғирни олиб келди. Камида 29 киши ҳалок бўлди, яна 22 киши бедарак йўқолди. Бу ҳақда табиий офатларга қарши кураш миллий агентлиги ҳисоботида маълум қилинди, дея хабар беради Reuters агентлиги.
Тўфон йўллар, мактаблар, идораларга катта зарар етказди, электр таъминотида узилишлар юзага келди. Ўн минглаб оилалар электр таъминотисиз қолди. Бундан ташқари, қарийб 34 минг гектар шоли ва бошқа экинлар нобуд бўлган.
Бироқ ҳисоботда саноат объектларига катта зарар етказилгани айтилмаган.
Тўфон Вьетнам шимолида сув тошқинларига сабаб бўлиб, пойтахт Ханойга ҳаво ва темир йўл қатновини тўхтатди. Мактаблар ёпилган, кўплаб уйлар сув остида қолган.
Жанубий Хитой денгизига қараган узун қирғоққа эга Вьетнам тез-тез тайфунларга дучор бўлади. Ўтган йили “Яги” тўфони 300 га яқин одамнинг умрига зомин бўлган ва Вьетнам шимолига 3,3 миллиард доллар зарар етказган.
Аввал хабар қилинганидек, яқинда Хитой жанубидаги табиий офат туфайли 1,89 миллиондан ортиқ одам эвакуация қилинган.