Вьетнамда биринчи миллий маълумотлар маркази ишга туширилди
ASTANA. Kazinform - Вьетнам Ханойдаги Хоа Лак технология паркида ўзининг биринчи миллий маълумотлар марказини очди, дея хабар беради Kazinform агентлиги Vietnam News Agencyга таяниб.
20 гектардан ортиқ майдонни эгаллаган марказ Жануби-Шарқий Осиёдаги энг йирик марказлардан биридир. Бу табиий офатларга чидамлилиги ва энг юқори хавфсизлик стандартларига мувофиқлигини тасдиқловчи энг юқори тоифадаги халқаро сертификатларни олган биринчи миллий даражадаги объектдир.
Бош вазир Фам Минь Тьинь икки йиллик лойиҳанинг якунига бағишланган очилиш маросимида унинг стратегик аҳамияти ва мамлакатнинг рақамли иқтисодиёти, жамияти ва инсон ресурсларини ривожлантиришдаги ролини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, маълумотлар маркази рақамли трансформациянинг “юраги” ва Вьетнамнинг гуллаб-яшнаган тараққиёт даврининг “мияси” сифатида кўрилмоқда.
Ҳукумат раҳбари мазкур лойиҳанинг амалга оширилиши маъмурий тартиб-таомилларни амалга оширишни тезлаштириш, тадбиркорлик фаолиятини бошқаришни соддалаштириш, ишлаб чиқаришни ривожлантиришни рағбатлантириш ва аҳоли турмуш сифатини яхшилаш имконини беришини таъкидлади.
Шунингдек, у маълумотларга мамлакат рақобатбардошлигини мустаҳкамлайдиган ва сунъий интеллектни ривожлантириш учун замин ярата оладиган стратегик ресурс ва миллий бойлик сифатида қарашга чақирди.
1-сонли Миллий маълумотлар маркази ва унда жойлашган маълумотлар базаси тизими ҳукуматнинг янги рақамли трансформация стратегиясининг асосий элементлари бўлиб, у 2030 йилгача яна иккита маълумот марказларини қуриш ва давлат хизматларининг камида 90 фоизини онлайн режимга ўтказишни мақсад қилган.