Венгрияда самолётни олиб қочган эркак атом электр станцияси томонга йўл олган
ASTANА. Кazinform – Венгрияда 24 ёшли эркак кичик Cessna 172 самолётини олиб қочди ва уни Пакш атом электр станциясига томонга йўл олди, бу эса мамлакат ҳарбийларини қирувчи самолётларни ҳаракатга келтиришга ундади, деб хабар беради BILD маҳаллий ОАВга таяниб.
Ҳодиса 19 август куни содир бўлган. Маҳаллий ОАВларнинг хабар беришича, эркак Калоча аэропортидан Cessna 172 самолётида рухсатсиз учиб кетган.
Самолёт парвоздан кўп ўтмай радарда кўриниб қолди. Унинг Пакш атом электр станциясига қараб учаётгани аниқлангандан сўнг, ҳарбий қирувчилар ҳавога кўтарилиб, Cessnaни ҳавода назорат қилишди.
Бир неча дақиқадан сўнг, эркак фавқулодда қўнишга мажбур бўлди. Aero Telegraph хабарига кўра, қўниш пайтида самолётнинг шассиси шикастланган ва самолёт бир қанотига суяниб тўхтаган.
Шундан сўнг, гумондор воқеа жойидан қочишга ҳаракат қилган. Ҳайдовчи уни йўлда кўриб, жароҳат олган бўлиши мумкин деб ўйлаб, унга ёрдам беришга ҳаракат қилган. Бироқ, тез орада полиция ходимлари етиб келиб, эркакни ҳибсга олишди.
Гумонланувчи касалхонага олиб кетилди ва у ерда унинг маст эканлиги аниқланди.
— Мен шунчалик маст эдимки, самолётни қандай олиб қочганимни эслай олмайман, — деди гумонланувчи ҳушига келганидан кейин полиция томонидан сўроқ қилинганида, деб хабар беради Венгриянинг 24.hu портали.
Эркакнинг самолётни нима учун олиб қочгани ҳозирча номаълум. Терговчилар ҳодисанинг аниқ ҳолатларини текширмоқда. Шунингдек, улар гумонланувчининг учувчи лицензияси бор-йўқлигини ҳам текширмоқдалар.