Венесуэлада хантавирусдан уч киши вафот этди
ASTANA. Kazinform - Венесуэла Соғлиқни сақлаш вазирлиги хантавирус аниқланган уч кишининг вафот этганини тасдиқлади, деб хабар беради Kazinform Anadolu агентлигига таяниб.
Миллий матбуот маълумотларига кўра, Соғлиқни сақлаш вазирлиги баёнотида Ансоатеги штатида хантавирус юқиши оқибатида уч киши вафот этгани тасдиқлангани айтилган.
Вазирлик вафот этганларнинг шахси ва ёшини маълум қилмаган, воқеа тафсилотларини аниқлаш мақсадида кенг қамровли текширув бошланганини таъкидлаган.
Шунингдек, Венесуэла Соғлиқни сақлаш вазирлиги ғарбий Баринас штатида икки нафар тиббиёт ходими ҳозирча сабаби аниқланмаган ҳолатда вафот этганини маълум қилди.
Баёнотда Баринасдаги ўлимлар билан Ансоатеги штатида тасдиқланган хантавирус юқиши ҳолатлари ўртасида ҳеч қандай боғлиқлик йўқлиги таъкидланган. Ушбу икки ҳодиса бир-биридан мустақил экани қайд этилган.
Аввалроқ Нидерландиядаги клиника ходимида хантавирус аниқлангани ҳақида хабар берилган эди.