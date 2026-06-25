Венесуэлада 7,1 магнитудали зилзила қайд этилди
ASTANA. Kazinform — Венесуэланинг шимолида 7,1 магнитудали зилзила содир бўлди, деб хабар беради Report.
Маълумотларга кўра, ерости силкинишлари чоршанба куни маҳаллий вақт билан соат 18:04 да (Астана вақти билан пайшанба куни соат 03:04 да) Валенсия шаҳридан шимоли-ғарбий томонда 60 километр масофада қайд этилган. Мазкур шаҳарда тахминан 1,62 миллион киши истиқомат қилади.
Зилзила ўчоғи 13 километр чуқурликда жойлашган.
Бундан аввал Кубада 5,3 магнитудали зилзила қайд этилган эди. Июнь ойи бошида ушбу ҳудудда магнитудаси 6,2 бўлган янада кучли силкинишлар содир бўлган бўлиб, улар мамлакат пойтахти Гавана шаҳрида ҳам сезилган.