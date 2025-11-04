Вазир ғалла экспорти бўйича: Эрон, Озарбайжон, Арманистон, Грузия бозорларига экспорт қайта тикланди
ASTANА. Кazinform – Қозоғистон Республикасит Қишлоқ хўжалиги вазири Айдарбек Сапаров Ҳукумат йиғилишида бу йил Эрон ва Грузияга ғалла экспорти тикланганини эълон қилди.
— Бу йил Қозоғистон ғалласи Бельгияга (10,6 минг тонна), Португалияга (14,2 минг тонна), Польшага (4,9 минг тонна), Норвегияга (13,6 минг тонна), Буюк Британияга (3 минг тонна), Вьетнамга (17,7 минг тонна), Бирлашган Араб Амирликларига (1,6 минг тонна) ва Шимолий Африкага (Марокаш (162 минг тонна), Жазоирга (181 минг тонна), Мисрга (11,6 минг тонна)) етказиб берилди.
Эронга (738,3 минг тонна), Озарбайжонга (542,5 минг тонна), Арманистонга (1 минг тонна) ва Грузияга (76,3 минг тонна) экспорт қайта тикланди. Бу ерда жуда паст даражада пасайган эди. Энди ҳажм тикланди, - деди вазир.
Шундай қилиб, бу йил етиштирилган 2,2 миллион тонна Қозоғистон ғалласи экспорт қилинди.
— Бу ўтган йилга нисбатан 21 фоизга кўп. Давлат раҳбарининг кўрсатмаларига мувофиқ, ғаллани чуқур қайта ишлаш бўйича 5 та инвестиция лойиҳаси амалга оширилмоқда. Ушбу лойиҳалар натижасида бозордан қўшимча 2,5 миллион тонна ғалла олиб чиқилади, — деди Айдарбек Сапаров.
Шуни таъкидлаш жоизки, Ҳукумат ҳосил йиғим-терими кампаниясини якунлаш ва спорт инфратузилмасини ривожлантириш бўйича йиғилиш ўтказмоқда.