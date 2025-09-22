Вазир Давлат раҳбари ва АҚШ инвестиция банки вакили ўртасидаги учрашув ҳақида фикр билдирди
NEW YORK. Кazinform — Қозоғистон Республикаси Рақамли ривожланиш, инновациялар ва аэрокосмик саноат вазири Жаслан Мадиев Давлат раҳбарининг Goldman Sachs Global Institute глобал масалалар бўйича президенти Жаред Коэн билан бўлиб ўтган учрашуви ҳақида фикр билдирди, дея хабар беради Kazinform мухбири.
Глобал лойиҳаларда иштирок этаётган АҚШнинг етакчи сармоявий банки Goldman Sachs билан муҳим учрашув бўлиб ўтди.
Томонлар рақамли инфратузилмани ривожлантириш бўйича қўшма имкониятларни, жумладан, АI агентлари ва йирик маълумотлар марказларини молиялаштиришни муҳокама қилдилар.
— Бугунги кунда Goldman Sachs маълумотлар марказларини молиялаштиришнинг турли воситаларидан фаол фойдаланмоқда. Уларнинг АҚШда ушбу соҳада кўплаб лойиҳалари бор, шунинг учун биз улардан ҳудудимиздаги рақамли инфратузилмага сармоя жалб қилиш учун қандай фойдаланиш мумкинлигини ўрганяпмиз, — деди Жаслан Мадиев.
Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари АҚШнинг етакчи инвестиция банки кунда Goldman Sachs Қозоғистон Миллий банки билан узоқ муддатли ҳамкорлик алоқаларини ўрнатганини таъкидлаб, интеграция даражасини юқори баҳолади.