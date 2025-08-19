Вашингтондаги Украина саммити: қандай натижаларга эришилди
ASTANА. Кazinform – Европа етакчилари Вашингтонда Дональд Трамп билан Украина бўйича ўтказилган учрашувдан мамнун. Ушбу учрашувдан сўнг АҚШ президенти Путин ва Зеленский ўртасидаги саммитга тайёргарлик бошланганини маълум қилди, деб ёзади DW.
АҚШ президенти Дональд Трамп душанба куни Вашингтонда Украина президенти Владимир Зеленский, НАТО Бош котиби Марк Рутте ва Европа етакчилари билан учрашувини “жуда самарали” деб баҳолади. Саммит якунлари бўйича Трамп Владимир Зеленский ва Россия президенти Владимир Путин ўртасидаги музокараларга тайёргарлик бошланганини эълон қилди.
Ўз навбатида, Европа етакчилари ва Украина президенти АҚШнинг Киевга хавфсизлик кафолатларини беришга тайёрлиги ҳақидаги баёнотидан мамнун эди.
Трамп: Украина учун хавфсизлик кафолатлари ҳақида
Оқ уйда бўлиб ўтган музокаралардан сўнг Дональд Трамп Украина учун хавфсизлик кафолатлари муҳокама қилинганини, бу кафолатлар Европа давлатлари томонидан АҚШ билан келишилган ҳолда тақдим этилишини айтди.
АҚШ раҳбари Truth Socialдаги постида АҚШ вице-президенти Жеймс Ди Вэнс, давлат котиби Марко Рубио ва махсус вакил Стивен Уиткофф Путин ва Зеленский ўртасидаги учрашувга тайёргарлик кўришини маълум қилди. Ушбу учрашув кейинроқ маълум бир жойда бўлиб ўтади. Шундан сўнг Трампнинг ўзи иштирок этадиган уч томонлама учрашув бўлиб ўтади.
Мерц саммит натижалари ҳақида
Германия канцлери Фридрих Мерцнинг айтишича, Вашингтондаги саммит натижалари “нафақат оқланган, балки ошиб кетган”. Матбуот анжуманида у Путин ва Зеленский ўртасидаги учрашув яқин икки ҳафта ичида бўлиб ўтиши кераклигини айтди.
Мерц саммитдан тўртта асосий хабарни, жумладан, АҚШ хавфсизлик кафолатларини беришга ва бу жараённи европаликлар билан мувофиқлаштиришга тайёрлигини таъкидлади.
Украинани ҳудудий чекинишлари масаласи
Киевнинг ҳудудий чекинишлари ҳақидаги саволга жавоб берар экан, Германия канцлери Украинанинг Донбасдан воз кечиши миқёси жиҳатидан АҚШнинг Флоридани тарк этишига тенг бўлишини айтди.
— Суверен давлат оддийгина бундай қарор қабул қила олмайди. Бу украиналиклар музокаралар жараёнида ўзлари ҳал қиладиган савол, - деди Мерц.
Шунингдек, у Европа етакчиларининг Трамп ва Зеленский билан учрашувида Украина ҳудудини Россияга бериш масаласи кўтарилмаганига аниқлик киритди.
Германия ҳукумати раҳбари, шунингдек, 19 август куни “қўллаб-қувватлашга тайёр давлатлар коалицияси”нинг 30 та давлати иштирокида Украинани қўллаб-қувватлаш бўйича видеоконференция ўтказилишини маълум қилди. Вашингтон саммити натижаларини муҳокама қилиш учун шу куни Европа Иттифоқи Кенгашининг навбатдан ташқари йиғилиши ҳам бўлиб ўтади.
Зеленский: “Путин билан ҳеч қандай шартларсиз музокарага тайёрман”
Владимир Зеленский Трампнинг АҚШ урушдан кейин Украина хавфсизлиги учун кафолатлар беришга тайёрлиги ҳақидаги баёнотини “олдинга катта қадам” деб атади. Унга кўра, 10 кун ичида ушбу кафолатларнинг аниқ механизмлари ишлаб чиқилади.
Киев, хусусан, ушбу кафолатлар доирасида иқтисодиётни қўллаб-қувватлаш ва қурол сотиб олиш учун АҚШдан молиявий ёрдам олишдан манфаатдор эканини таъкидлади.
Зеленский, шунингдек, Владимир Путин билан шахсан учрашишга тайёрлигини ва тинчлик музокаралари учун ўт очишни тўхтатишни талаб қилмаслигини айтди.
У, шунингдек, Трамп Россия билан “ҳамма учун” тамойили бўйича маҳбуслар алмашинувини ташкил этишда ёрдам беришга тайёрлигини маълум қилди. Бу алмашинувда нафақат ҳарбий маҳбуслар, балки тинч аҳоли, журналистлар ва сиёсий маҳбуслар ҳам иштирок этади.
Ҳудудлар масаласига келсак, Зеленский бундай мураккаб масалалар Путин, Трамп ва ўзи иштирокидаги уч томонлама музокараларда муҳокама қилинишини айтди.