Валетта дунёнинг энг гўзал пойтахти деб топилди
ASTANA. Kazinform - Мальта пойтахти Валлетта Condé Nast Traveller журнали томонидан дунёнинг энг гўзал пойтахти деб топилди, дея хабар беради Kazinform BILDга таяниб.
"Шаҳар Readers’ Choice Awards 2025 танловида Париж, Афина ва Лиссабон каби сайёҳлик гигантларини ортда қолдириб, биринчи ўринни эгаллади. 182 мингдан ортиқ ўқувчи шаҳар маданияти, ошхонаси ва меҳмондўстлигига овоз берди", - дейилади хабарда.
Валлетта 100 баллдан 97,33 балл тўплади ва нафақат Европанинг энг яхши йўналиши, балки саёҳатчилар учун дунёдаги энг яхши шаҳарга айланди. Мальта туризм вазири Ян Борг “ушбу мукофот саёҳатчиларнинг маданий меросимиз ва Мальта халқининг меҳмондўстлигига бўлган чуқур миннатдорлигини акс эттиради”, деди.
Бир квадрат километрдан ҳам кичик бўлган шаҳар ҳақиқий очиқ осмон остидаги музейни эслатади — у ерда барокко услубидаги саройлар, қадимий қамал деворлари, черковлар ва тор кўчалар мавжуд. Валлетта шаҳрига XVI асрда Мальта ордени рыцарлари томонидан асос солинган ва у 1980 йилдан бери ЮНЕСКОнинг Бутунжаҳон мероси рўйхатига киритилган.
Мальта пойтахти фильмлар туфайли ҳам машҳур: Бу ерда “Гладиатор”, “Троя” фильмлари, ҳамда “Тахтлар ўйини»нининг биринчи серияси суратга олинган. Валетта “Қирол десанти”нинг илҳом манбаи бўлиб хизмат қилган.