Вахш ГЭСидаги эҳтимолий фалокат бир нечта давлатларга таҳдид солиши мумкин: Марказий Осиё мамлакатлари музокаралар ўтказди
ASTANА. Кazinform - Душанбеда Марказий Осиё мамлакатлари фавқулодда вазиятлар вазирликлари раҳбарларининг Вахш ГЭС каскади иншоотларида юзага келиши мумкин бўлган фавқулодда вазиятларга тайёргарлик кўриш масалалари бўйича учрашуви бўлиб ўтди, деб хабар беради ҚР Фавқулодда вазиятлар вазирлиги матбуот хизмати.
Музокараларда Қозоғистон Республикаси Фавқулодда вазиятлар вазири генерал-лейтенант Чингиз Аринов ва Тожикистон, Қирғизистон ва Ўзбекистон фавқулодда вазиятлар вазирликлари раҳбарлари иштирок этди.
Муҳокаманинг асосий мавзулари гидротехника иншоотларининг хавфсизлиги, огоҳлантириш тизимларини ишлаб чиқиш ва табиий ва техноген хавфларга жавоб бериш бўйича мувофиқлаштирилган чора-тадбирларни ишлаб чиқиш эди. Томонлар трансчегаравий хавфлар юзага келганда тезкор ахборот алмашиш ва фавқулодда хизматларни мувофиқлаштириш механизмлари масалаларини кўриб чиқдилар.
Учрашув давомида Вахш ГЭС каскади иншоотларида юзага келиши мумкин бўлган фавқулодда вазият Тожикистон, Қирғизистон ва Ўзбекистон ҳудудларига таъсир қилиши мумкинлиги таъкидланди. Шу муносабат билан халқаро ҳамкорлик ва тезкор чоралар кўришга биргаликда тайёргарлик масалаларига алоҳида эътибор қаратилди. Қозоғистон юзага келиши мумкин бўлган фавқулодда вазиятлар оқибатларини бартараф этишда иштирок этиш учун қутқарув бўлинмаларини юборишга тайёрлигини тасдиқлади.
Учрашув якунида томонлар ҳамкорликни янада мустаҳкамлаш, қўшма ўқув машқларини ўтказиш ва фавқулодда вазиятларнинг олдини олиш ва бартараф этиш соҳасида амалий ҳамкорликни ривожлантиришдан манфаатдор эканликларини билдирдилар.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон Фавқулодда вазиятлар вазирлиги ва ЮНEСКО аҳолини табиий офатлардан ҳимоя қилиш бўйича ҳамкорлик меморандумини имзолашни режалаштирмоқда.