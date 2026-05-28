    Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси 4 ойда 26,3 млрд долларга етди

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-апрель ойларида Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси 26,3 млрд АҚШ долларини ташкил этди.

    Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 5,8 фоизга ошган.

    Ташқи савдо айланмаси ҳажмида:

    • Экспорт – 10 млрд АҚШ доллари
    • Импорт – 16,4 млрд АҚШ долларини ташкил этди.

    Мазкур даврда Ўзбекистон жаҳоннинг 175 та мамлакати билан савдо алоқаларини амалга оширди.

    Ўзбекистон ташқи савдо айланмасининг юқори улуши Хитой (23,6 %), Россия Федерацияси (17,2 %), Қозоғистон (6,9 %), Туркия (3,5 %) ва Афғонистон (2,8 %) ҳиссасига тўғри келди.

    Бекабат Узаков
