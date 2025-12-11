OZ
Тренд:
    17:10, 11 Декабрь 2025 | GMT +5

    Ўзбекистоннинг қишлоқ жойларида 31,3 мингта турар жой ва ётоқхоналар фойдаланишга топширилган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-сентябрь ойларида Ўзбекистонда жами 46 990 та турар жой ва ётоқхоналар фойдаланишга топширилган.

    уй
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Уларнинг 31 273 таси қишлоқ жойларга тўғри келади.

    Ишга туширилган объектлар сони юқори бўлган ҳудудлар қуйидагича:

    •  Наманган вилояти – 7 905 та
    •  Тошкент вилояти – 4 878 та
    •  Сурхондарё вилояти – 4 382 та
    •  Бухоро вилояти – 3 930 та
    •  Андижон вилояти – 3 909 та
    •  Қорақалпоғистон Республикаси – 3 689 та
    •  Фарғона вилояти – 3 549 та

    Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистондаги олий таълим муассасаларида 5 100 та талаба ўрни фойдаланишга топширилган.

    Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2024/2025 ўқув йили бошида Ўзбекистон Республикасида фаолият юритаётган олий таълим ташкилотларида таҳсил олаётган талабалар сони 1 432 810 нафарни ташкил этган.

