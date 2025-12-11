17:10, 11 Декабрь 2025 | GMT +5
Ўзбекистоннинг қишлоқ жойларида 31,3 мингта турар жой ва ётоқхоналар фойдаланишга топширилган
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-сентябрь ойларида Ўзбекистонда жами 46 990 та турар жой ва ётоқхоналар фойдаланишга топширилган.
Уларнинг 31 273 таси қишлоқ жойларга тўғри келади.
Ишга туширилган объектлар сони юқори бўлган ҳудудлар қуйидагича:
- Наманган вилояти – 7 905 та
- Тошкент вилояти – 4 878 та
- Сурхондарё вилояти – 4 382 та
- Бухоро вилояти – 3 930 та
- Андижон вилояти – 3 909 та
- Қорақалпоғистон Республикаси – 3 689 та
- Фарғона вилояти – 3 549 та
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистондаги олий таълим муассасаларида 5 100 та талаба ўрни фойдаланишга топширилган.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2024/2025 ўқув йили бошида Ўзбекистон Республикасида фаолият юритаётган олий таълим ташкилотларида таҳсил олаётган талабалар сони 1 432 810 нафарни ташкил этган.