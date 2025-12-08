Ўзбекистондаги олий таълим муассасаларида 5 100 та талаба ўрни фойдаланишга топширилган
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-сентябрь ойларида Ўзбекистондаги олий таълим муассасаларида жами 5 100 та янги талаба ўрни фойдаланишга топширилган.
Фойдаланишга топширилган талаба ўринлари ҳудудлар кесимида қуйидагича:
- Қорақалпоғистон Республикаси – 300 та
- Андижон вилояти – 1 800 та
- Наманган вилояти – 2 000 та
- Самарқанд вилояти – 1 000 та
