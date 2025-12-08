OZ
    Ўзбекистондаги олий таълим муассасаларида 5 100 та талаба ўрни фойдаланишга топширилган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-сентябрь ойларида Ўзбекистондаги олий таълим муассасаларида жами 5 100 та янги талаба ўрни фойдаланишга топширилган.

    аудитория
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Фойдаланишга топширилган талаба ўринлари ҳудудлар кесимида қуйидагича:

    • Қорақалпоғистон Республикаси – 300 та
    • Андижон вилояти – 1 800 та
    • Наманган вилояти – 2 000 та
    • Самарқанд вилояти – 1 000 та

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг ноябрь ойида Ўзбекистон истеъмол секторидаги товарлар ва хизматлар нархлари ўртача 0,7 % га ошган.

    Шунингдек, Ўзбекистонга туристлар оқими 50 фоизга ошди: 10 ойда 9,7 млн нафар турист ташриф буюрди.

    Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 октябрь ҳолатига Ўзбекистонда махсус иқтисодий зона (МИЗ), кичик саноат зонаси (КСЗ), технопарк ва кластерлар иштирокчилари (тадбиркорлик субъектлар) сони 8 033 тани ташкил этган.

    Сўнгги хабарлар
