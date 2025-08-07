OZ
    18:10, 07 Август 2025 | GMT +5

    Ўзбекистоннинг қайси ҳудудида энг кўп никоҳ қайд этилган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-июнь ойларида Ўзбекистон бўйича 95,3 мингта никоҳ ҳолатлари ФҲДЁ органларида қайд этилган.

    Никоҳ гувоҳномаси
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Қайд этилган никоҳларнинг ҳудудлар кесимидаги сони қуйидагича:

    — Қорақалпоғистон Р. – 5,7 мингта

    — Андижон вилояти – 7,6 мингта

    — Бухоро вилояти – 5,7 мингта

    — Жиззах вилояти – 3,6 мингта

    — Қашқадарё вилояти – 9,6 мингта

    — Навоий вилояти – 2,7 мингта

    — Наманган вилояти – 6,2 мингта

    — Самарқанд вилояти – 10,5 мингта

    — Сурхондарё вилояти – 8,0 мингта

    — Сирдарё вилояти – 2,4 мингта

    — Тошкент вилояти – 7,2 мингта

    — Фарғона вилояти – 9,8 мингта

    — Хоразм вилояти – 6,9 мингта

    — Тошкент шаҳри – 9,4 мингта

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ўзбекистонда ёшлар сони қанча эканлиги ҳақида хабар берган эдик.

    Шунингдек, Ўзбекистонда оилавий корхоналар сони ошиб бораётганлиги ҳақида ҳам ёзган эдик.

     

