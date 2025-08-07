Ўзбекистоннинг қайси ҳудудида энг кўп никоҳ қайд этилган
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-июнь ойларида Ўзбекистон бўйича 95,3 мингта никоҳ ҳолатлари ФҲДЁ органларида қайд этилган.
Қайд этилган никоҳларнинг ҳудудлар кесимидаги сони қуйидагича:
— Қорақалпоғистон Р. – 5,7 мингта
— Андижон вилояти – 7,6 мингта
— Бухоро вилояти – 5,7 мингта
— Жиззах вилояти – 3,6 мингта
— Қашқадарё вилояти – 9,6 мингта
— Навоий вилояти – 2,7 мингта
— Наманган вилояти – 6,2 мингта
— Самарқанд вилояти – 10,5 мингта
— Сурхондарё вилояти – 8,0 мингта
— Сирдарё вилояти – 2,4 мингта
— Тошкент вилояти – 7,2 мингта
— Фарғона вилояти – 9,8 мингта
— Хоразм вилояти – 6,9 мингта
— Тошкент шаҳри – 9,4 мингта
