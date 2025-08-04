Ўзбекистонда ёшлар сони қанча
TASHKENT. Kazinform - Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йил 1 январь ҳолатига республика бўйича ёшлар (14-30 ёш) сони 9 630 556 кишини ёки жами аҳолининг 25,7 фоизини ташкил этган.
Ҳудудлар бўйича ёшлар сони:
Қорақалпоғистон Р. – 545 429 киши (26,9 %)
Андижон вилояти – 870 893 киши (25,2 %)
Бухоро вилояти – 514 041 киши (24,7 %)
Жиззах вилояти – 413 321 киши (26,9 %)
Қашқадарё вилояти – 969 212 киши (26,6 %)
Навоий вилояти – 269 502 киши (24,6 %)
Наманган вилояти – 790 162 киши (25,2 %)
Самарқанд вилояти – 1 141 810 киши (26,6 %)
Сурхондарё вилояти – 783 741 киши (26,6 %)
Сирдарё вилояти – 247 466 киши (26,6 %)
Тошкент вилояти – 773 817 киши (24,9 %)
Фарғона вилояти – 1 039 594 киши (25,1 %)
Хоразм вилояти – 541 654 киши (26,7 %)
Тошкент шаҳри – 729 914 киши (23,4 %)