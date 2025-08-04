OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    19:37, 04 Август 2025 | GMT +5

    Ўзбекистонда ёшлар сони қанча

    TASHKENT. Kazinform - Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йил 1 январь ҳолатига республика бўйича ёшлар (14-30 ёш) сони 9 630 556 кишини ёки жами аҳолининг 25,7 фоизини ташкил этган.

    медицина, студент
    Фото: Әділет Бірімқұлов/ Kazinform

    Ҳудудлар бўйича ёшлар сони:

    Қорақалпоғистон Р. – 545 429 киши (26,9 %)

    Андижон вилояти – 870 893 киши (25,2 %)

    Бухоро вилояти – 514 041 киши (24,7 %)

    Жиззах вилояти – 413 321 киши (26,9 %)

    Қашқадарё вилояти – 969 212 киши (26,6 %)

    Навоий вилояти – 269 502 киши (24,6 %)

    Наманган вилояти – 790 162 киши (25,2 %)

    Самарқанд вилояти – 1 141 810 киши (26,6 %)

    Сурхондарё вилояти – 783 741 киши (26,6 %)

    Сирдарё вилояти – 247 466 киши (26,6 %)

    Тошкент вилояти – 773 817 киши (24,9 %)

    Фарғона вилояти – 1 039 594 киши (25,1 %)

    Хоразм вилояти – 541 654 киши (26,7 %)

    Тошкент шаҳри – 729 914 киши (23,4 %)

    Теглар:
    Статистика Ёшлар Ўзбекистон
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!