    Ўзбекистоннинг давлат қарзи 44 миллиард долларга яқинлашди

    TASHKENT. Kazinform — 1 октябрь ҳолатига кўра, Ўзбекистоннинг давлат қарзи 43,9 млрд долларни ташкил этди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    Өзбекстанның мемлекеттік қарызы 44 млрд долларға жуықтады
    Фото: Өзбекстан президентінің баспасөз қызметі

    Молия ва иқтисодиёт вазирлиги маълумотларига кўра, йил бошидан бери қарз 3,75 миллиард долларга ошди. Қарзнинг ўсиш суръати учинчи чоракда секинлашди. Бу даврда халқаро молия ташкилотларидан 473 миллион долларлик кредитлар олинди.

    Йил бошидан бери энг юқори кўрсаткич биринчи чоракда қайд этилди. Яъни, январдан мартгача давлат қарзи 2,38 миллиард долларга ошди.

    Шундай қилиб, қарзнинг ЯИМдаги улуши 35% дан 32,3% гача камайди.

    Аввал хабар қилинганидек, расмий Тошкент ЯИМдаги яширин иқтисодиёт улушини 29% гача камайтириш ниятида.

