    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    Ўзбекистонликлар ярим йилда қайси давлатларга энг кўп сафар қилди

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-июнь ойларида жами 3,5 млн нафар Ўзбекистон фуқаролари туристик мақсадларда чет элга сафар қилган.

    самолёт
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 810 минг нафарга ёки 29,7 % га ошган.

    Жорий йилнинг январь-июнь ойларида чет элга сафар қилган Ўзбекистон фуқаролари мамлакатлар бўйича қуйидагича тақсимланган:

    • Қирғиз Республикаси – 1 527 303 нафар
    • Қозоғистон – 664 669 нафар
    • Тожикистон – 631 660 нафар
    • Россия – 230 412 нафар
    • Саудия Арабистони – 145 294 нафар
    • Туркия – 102 000 нафар
    • БАА – 72 729 нафар
    • Миср – 30 959 нафар
    • Таиланд – 16 671 нафар
    • Вьетнам – 16 179 нафар
    • Бошқа давлатлар – 102 622 нафар

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ўзбекистон лимон экспортини 7,1 % га оширгани ҳақида хабар берган эдик.

    Марказий Осиё хабарлари Туризм Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
