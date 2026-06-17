Ўзбекистонликлар ўқиш учун қайси давлатларга бормоқда
TASHKENT. Kazinform - Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-апрель ойларида 7 355 нафар Ўзбекистон фуқаролари ўқиш мақсадида чет элга сафар қилган.
"Бу кўрсаткич 2025 йилнинг мос даврига нисбатан 2,6 минг нафарга ёки 26,2 фоизга камайган", - дейилади хабарда.
Мазкур даврда Ўзбекистон фуқаролари ўқиш мақсадида энг кўп борган давлатлар:
Қирғиз Республикаси — 1 519 нафар;
Россия — 1 515 нафар;
Корея Республикаси — 1 184 нафар;
Туркия — 554 нафар;
Тожикистон — 514 нафар;
Хитой — 472 нафар;
Буюк Британия — 413 нафар;
Бошқа давлатлар — 1 184 нафар.