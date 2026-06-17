KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Ўзбекистонликлар ўқиш учун қайси давлатларга бормоқда

    TASHKENT. Kazinform - Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-апрель ойларида 7 355 нафар Ўзбекистон фуқаролари ўқиш мақсадида чет элга сафар қилган.

    гранты
    Фото: Миннауки РК

    "Бу кўрсаткич 2025 йилнинг мос даврига нисбатан 2,6 минг нафарга ёки 26,2 фоизга камайган", - дейилади хабарда.

    Мазкур даврда Ўзбекистон фуқаролари ўқиш мақсадида энг кўп борган давлатлар:

    Қирғиз Республикаси — 1 519 нафар;

    Россия — 1 515 нафар;

    Корея Республикаси — 1 184 нафар;

    Туркия — 554 нафар;

    Тожикистон — 514 нафар;

    Хитой — 472 нафар;

    Буюк Британия — 413 нафар;

    Бошқа давлатлар — 1 184 нафар.

    Статистика Олий таълим муассасалари Ўзбекистон
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф