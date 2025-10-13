OZ
    Ўзбекистонликлар энг кўп сафар қилаётган ТОП-10 давлат

    TASHKENT. Kazinform - Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йил январь-август ойларида қарийб 5,2 млн нафар Ўзбекистон фуқаролари туристик мақсадларда чет элга сафар қилган.

    туризм
    Фото: ЎР Миллий статистика қўмитаси

    “Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда қарийб 1,1 млн нафарга ёки 26,8 % га ошган”, - дейилади хабарда.

    Жорий йилнинг 8 ойида Ўзбекистон фуқаролари энг кўп сафар қилган ТОП-10 давлат:

    Қирғиз Республикаси — 2,3 млн нафар;

    Қозоғистон — 956 минг нафар;

    Тожикистон — 887,9 минг нафар;

    Россия — 312,7 минг нафар;

    Туркия — 181,7 минг нафар;

    Саудия Арабистони — 165,7 минг нафар;

    БАА — 94,2 минг нафар;

    Миср — 45,4 мингнафар;

    Вьетнам — 28,5 минг нафар;

    Хитой — 27,6 минг нафар;

    Бошқа давлатлар — 162,4 минг нафар.

    Ляззат Сейданова
