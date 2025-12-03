OZ
Тренд:
    16:10, 03 Декабрь 2025

    Ўзбекистонликлар энг кўп қайси давлатларга сафар қилмоқда

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-октябрь ойларида қарийб 6,4 млн нафар Ўзбекистон фуқаролари туристик мақсадларда чет элга сафар қилган.

    туризм
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда деярли 1,3 млн нафарга ёки 24,7 % га ошган.

    Жорий йилнинг 10 ойида Ўзбекистон фуқаролари энг кўп сафар қилган ТОП-10 давлат:

    • Қирғиз Республикаси — 2,8 млн нафар;
    • Қозоғистон — 1,2 млн нафар;
    • Тожикистон — 1,1 млн нафар;
    • Россия — 370,1 минг нафар;
    • Саудия Арабистони — 237,1 минг нафар;
    • Туркия — 230,8 минг нафар;
    • БАА — 114,1 минг нафар;
    • Миср — 56,2 минг нафар;
    • Хитой — 39,6 минг нафар;
    • Вьетнам — 32,8 минг нафар;
    • Бошқа давлатлар — 204,1 минг нафар.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ўзбекистонга нечта давлатдан туристлар ташриф буюргани ҳақида хабар берган эдик.

    Марказий Осиё хабарлари Туризм Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
