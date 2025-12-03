16:10, 03 Декабрь 2025 | GMT +5
Ўзбекистонликлар энг кўп қайси давлатларга сафар қилмоқда
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-октябрь ойларида қарийб 6,4 млн нафар Ўзбекистон фуқаролари туристик мақсадларда чет элга сафар қилган.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда деярли 1,3 млн нафарга ёки 24,7 % га ошган.
Жорий йилнинг 10 ойида Ўзбекистон фуқаролари энг кўп сафар қилган ТОП-10 давлат:
- Қирғиз Республикаси — 2,8 млн нафар;
- Қозоғистон — 1,2 млн нафар;
- Тожикистон — 1,1 млн нафар;
- Россия — 370,1 минг нафар;
- Саудия Арабистони — 237,1 минг нафар;
- Туркия — 230,8 минг нафар;
- БАА — 114,1 минг нафар;
- Миср — 56,2 минг нафар;
- Хитой — 39,6 минг нафар;
- Вьетнам — 32,8 минг нафар;
- Бошқа давлатлар — 204,1 минг нафар.
