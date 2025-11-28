16:23, 28 Ноябрь 2025 | GMT +5
Ўзбекистонга нечта давлатдан туристлар ташриф буюрган
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-октябрь ойларида жами 9,7 млн нафар чет эл фуқаролари туристик мақсадларда Ўзбекистонга ташриф буюрган.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 3,2 млн нафарга ёки 50 % га ошган.
Мазкур даврда Ўзбекистонга 197 та давлатдан туристлар ташрифи қайд этилган.
Шундан:
- эркаклар – 5 273 836 нафар;
- аёллар – 4 458 082 нафар.
Уларнинг ёш бўйича тақсимоти қуйидагича:
- 0-18 ёш – 1 280 688 нафар;
- 19-30 ёш – 1 590 907 нафар;
- 31-55 ёш – 4 888 764 нафар;
- 56 ёш ва ундан катталар – 1 971 559 нафар.
