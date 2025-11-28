OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    16:23, 28 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Ўзбекистонга нечта давлатдан туристлар ташриф буюрган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-октябрь ойларида жами 9,7 млн нафар чет эл фуқаролари туристик мақсадларда Ўзбекистонга ташриф буюрган.

    Ўзбекистонга нечта давлатдан туристлар ташриф буюрган
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 3,2 млн нафарга ёки 50 % га ошган.

    Мазкур даврда Ўзбекистонга 197 та давлатдан туристлар ташрифи қайд этилган.

    Шундан:

    • эркаклар – 5 273 836 нафар;
    • аёллар – 4 458 082 нафар.

    Уларнинг ёш бўйича тақсимоти қуйидагича:

    • 0-18 ёш – 1 280 688 нафар;
    • 19-30 ёш – 1 590 907 нафар;
    • 31-55 ёш – 4 888 764 нафар;
    • 56 ёш ва ундан катталар – 1 971 559 нафар.

    Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистонга туристлар оқими 50 фоизга ошди: 10 ойда 9,7 млн нафар турист ташриф буюрди.

    Теглар:
    Марказий Осиё хабарлари Туризм Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!