KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Ўзбекистонликлар энг кўп қайси давлатларга бормоқда

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-июнь ойларида 3,5 млн нафар Ўзбекистон фуқаролари туристик мақсадларда чет элга сафар қилган.

    туризм
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 2,5 минг нафарга ошган.

    2026 йилнинг биринчи ярим йиллигида Ўзбекистон фуқаролари энг кўп борган ТОП-10 давлат:

    • Қирғиз Республикаси — 1 547 589 нафар;
    • Қозоғистон — 667 722 нафар;
    • Тожикистон — 619 515 нафар;
    • Россия — 183 759 нафар;
    • Саудия Арабистони — 153 591 нафар;
    • Туркия — 127 241 нафар;
    • БАА — 41 780 нафар;
    • Хитой — 36 502 нафар;
    • Миср — 25 905 нафар;
    • Вьетнам — 23 409 нафар.

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-июнь ойларида 6 565 410 нафар чет эл фуқаролари туристик мақсадларда Ўзбекистонга ташриф буюрган.

    Марказий Осиё хабарлари Туризм Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф