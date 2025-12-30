20:10, 30 Декабрь 2025 | GMT +5
Ўзбекистонлик Темур Кападзе дунёнинг ТОП-10 мураббийи сафидан жой олди
TASHKENT. Kazinform — Халқаро Футбол тарихи ва статистикаси федерацияси (IFFHS) Ўзбекистон миллий терма жамоасининг собиқ бош мураббийи Тимур Кападзе миллий жамоалар билан ишлайдиган энг яхши мутахассислар рўйхатида саккизинчи ўринни эгаллади, деб хабар беради UzA.
Маълум қилинишича, Темур 10 балл овоз тўплади ва Колумбия терма жамоаси мураббийи Нестор Лоренсо билан жуфтликда 8-ўринни эгаллади.
Испания терма жамоаси бош мураббийи Луис де ла Фуэнте нуфузли рейтингда биринчи ўринни эгаллади.
Халқаро Футбол тарихи ва статистикаси федерацияси (IFFHS) жаҳон футболида ФИФАдан кейинги энг нуфузли ташкилот ҳисобланади.
