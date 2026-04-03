    10:47, 03 Апрель 2026 | GMT +5

    Ўзбекистонлик боксчиларнинг WBA рейтингидаги ўрни маълум бўлди

    TASHKENT. Kazinform — Бутунжаҳон бокс ассоциацияси (WBA) март ойи якунларига кўра, профессионал боксчиларнинг янгиланган рейтингини эълон қилди, деб хабар беради UzA.

    Мелиқўзиев
    Фото: UzA

    Ундан Ўзбекистоннинг 8 нафар боксчиси ўрин олди.

    Жумладан, Шаҳрам Ғиёсов ярим ўрта вазнда ўтган ой каби 1-ўринда қолган бўлса, супер ўрта вазн тоифасида жангларда рингга кўтарилаётган Бектемир Мелиқўзиев ушбу вазнда пешқадамлик қилмоқда. Муҳаммад Шехов эса биринчи ярим енгил вазнда кучли учликдан жой олган.

    Шунингдек, WBA рейтингида Ҳасанбой Дўсматов (минимал вазн) 6, Муроджон Аҳмадалиев биринчи ярим енгил вазнда, Отабек Холматов ярим енгил вазнда тўртинчи ўринни банд этмоқда. Сирожбек Исмоилов (енгил вазн) 15, Исроил Мадримов (супер ярим ўрта вазн) 6-ўринда қолмоқда.

    Эслатиб ўтамиз, 6 нафар ўзбекистонлик боксчи “World Boxing” рейтингида пешқадам.

    Бекабат Узаков
