Ўзбекистонлик Шахрам Ғиёсов WBC рейтингидан чиқиб қолди
TASHKENT. Kazinform — Бутунжаҳон бокс кенгаши (WBC) профессионал бокснинг ярим ўрта вазн тоифасидаги рейтингини янгилади, деб хабар беради Olamsport.com.
Ушбу дивизионда ташкилот чемпиони америкалик Марио Барриос ҳисобланади. Рейтинг пешқадами эса филиппинлик афсонавий Мэнни Пакьяо бўлиб турибди. Ярим ўрта вазнда WBA камари учун ўзбекистонлик мажбурий даъвогар Шаҳрам Ғиёсов эса бу рейтингдан ўрин олмаган.
Ярим ўрта вазн тоифасида янгиланган WBC рейтинги:
Чемпион: Марио Барриос (АҚШ)
1. Мэнни Пакьяо (Филиппин)
2. Сулейман Сиссоко (Франция)
3. Рауль Куриэль (Мексика)
4. Конор Бенн (Буюк Британия)
5. Эгидиус Каваляускас (Литва)
6. Тулани Мбенге (Жанубий Африка)
7. Жек Кэттеролл (Буюк Британия)
8. Эймантас Станионис (Литва)
9. Рохан Поланко (Доминикан Республикаси)
10. Лиам Паро (Австралия)
11. Абель Рамос (АҚШ)
12. Карен Чухажян (Украина)
13. Алексис Роха (АҚШ)
14. Жовани Сантильян (АҚШ)
15. Самуэль Молина (Испания).
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ ўзбекистонлик боксчиларнинг WBО рейтингидаги ўринлари ҳақида хабар берган эдик.