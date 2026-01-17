OZ
    11:35, 17 Январь 2026 | GMT +5

    Ўзбекистонлик Руслан Абдуллаев рақибини нокаутга учратди

    TASHKENT. Kazinform — Профессионал бокснинг супер енгил вазн (63,5 кг) тоифасида фаолият олиб бораётган ўзбекистонлик Руслан Абдуллаев АҚШнинг Калифорния штатида Golden Boy промоутерлик компанияси томонидан ташкил этилган жанг кечасида рингга кўтарилди, деб хабар беради Sports.uz.

    Руслан Абдуллаев
    Фото: Sports.uz

    Ўзбекистонлик чарм қўлқоп устаси уругвайлик Эдуардо Хавьер Абреуга қарши баҳс олиб борди. 8 раундлик жангнинг 5-раундида Абдуллаев рақибини кучли зарба билан қулатди.

    Шундан сўнг ҳам, Абреу тура олди, бироқ навбатдаги кетма-кет зарбаларга дош бера олмади. Якунда ўзбекистонлик спортчи профессионал боксдаги 4-жангида ҳам зафар қучиб, ғалабали сериясини давом эттирди.

    Эслатиб ўтамиз, Халқаро бокс федерацияси (IBF) профессионал боксчиларнинг янгиланган рейтингини эълон қилди.

