OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    15:07, 28 Январь 2026 | GMT +5

    Ўзбекистонлик Абдуқодир Ҳусанов Осиёнинг рамзий жамоаси таркибидан жой олди

    TASHKENT. Kazinform — Халқаро футбол тарихи ва статистикаси федерацияси (IFFHS) 2025 йил якунларига кўра, Осиёнинг энг кучли футболчиларидан иборат рамзий таркибни эълон қилди, деб хабар беради UzA.

    Абдуқодир Ҳусанов
    Фото: UzA

    Мазкур таркибдан Ўзбекистон терма жамоаси ва "Манчестер Сити" ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов ўрин олди. Шуни таъкидлаб ўтиш лозимки, Осиёнинг энг яхшилари жамоаси 3–4–3 тактик схемаси асосида тузилган.

    Осиёнинг рамзий жамоаси
    Фото: UzA

    Унга кўра, Жанубий Корея терма жамоасининг 3 нафар аъзоси – Сон Хён Мин, Ли Кан Ин ва Ким Мин Жэ ҳимоячилар сафида қайд этилди. Япониядан эса Такефуса Кубо, Кайшу Сано, Рицу Доан, Рео Хатате ҳамда Зион Сузуки каби футболчилар жой олган. Шунингдек, Саудия Арабистонининг икки чарм тўп устаси Салем Ал-Давсари ва Муҳаммад Канно таркибга киритилган.

    Эслатиб ўтамиз, Абдуқодир Ҳусанов — Осиёнинг энг қиммат футболчиси.

    Теглар:
    Машҳурлар Футбол Спорт Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!