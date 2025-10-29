Абдуқодир Ҳусанов — Осиёнинг энг қиммат футболчиси
TASHKENT. Kazinform — Футбол бўйича трансферларга ихтисослашган “Transfermarkt” портали бу гал Осиё қитъаси футболчиларининг янгиланган трансфер нархларини эълон қилди, деб хабар беради UzA.
Янгиланган рейтингда япониялик Каору Митоманинг нархи 35, Жанубий Корея терма жамоаси аъзоси Ким Мин Женинг нархи 32 миллион еврога тушиши натижасида ўзбекистонлик Абдуқодир Ҳусанов Осиё қитъасининг энг қиммат футболчисига айланди. Мазкур йўналишда япониялик Такефуса Кубо 30, Каиши Сано эса 25 миллион еврога баҳоланиб, қитъанинг энг қиммат футболчилари орасида кучли бешталикда қайд этилган.
Айни дамда Ўзбекистон миллий терма жамоаси ва “Манчестер Сити” клуби аъзоси Абдуқодир Ҳусанов “Transfermarkt” маълумотига кўра, 35 миллион еврога баҳоланмоқда. Бу нарх ўзгаришсиз қолаётгани боис Абдуқодир қитъа футболчилари орасида Осиёнинг энг қиммат футболчиси бўлиб турибди. Шунингдек, ушбу қитъа футболчилари орасида Аббосбек Файзуллаев 8 миллион евро нарх билан 25-ўриндан жой олган.
Жорий ҳафтанинг бошида Абдуқодир Ҳусанов ушбу трансфер нархи орқали Осиё қитъасиниг энг қиммат ҳимоячисига айланган эди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ ЦСКА ўзбекистонлик Файзуллаев трансфери ортидан 1,5 миллион евро захира сақлаб қолгани ҳақида хабар берган эдик.