ЦСКА ўзбекистонлик Файзуллаев трансфери ортидан 1,5 миллион евро захира сақлаб қолди
TASHKENT. Kazinform — Қолган 1,5 миллион евро Туркиядаги махсус ҳисобда турибди, деб хабар беради Sports.uz.
У клуб раҳбариятининг қароридан сўнг зарур пайтда қайси йўналишга ўтказилиши белгиланади.
Шу тариқа, ЦСКА учун "Фиорентина" ҳужумчиси Лукас Бельтран трансферини қоплашда ҳеч қандай муаммо бўлмаслиги кутилмоқда.
Аббосбек Файзуллаевнинг "Истанбул Башакшеҳир" клуби билан амалдаги шартномаси 2030 йилнинг ярмига қадар амал қилади.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ ўзбекистонлик футболчи Асилбек Жумаевга Европадан қизиқиш борлиги ҳақида хабар берган эдик.
Ўзбекистон футзал федерацияси матбуот хизматининг маълум қилишича, жаҳон футболи юлдузлари Ўзбекистонга келади.
Мазкур юлдузлар 26 август куни "Ҳумо Арена" спорт мажмуасида "BМB" ҳамда "Оil Star" жамоалари ўртасида бўлиб ўтадиган футзал бўйича Ўзбекистон Суперкубоги-2025 учрашувига ташриф буюриши ва мухлислар билан учрашиши режалаштирилган.