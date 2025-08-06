OZ
    14:10, 06 Август 2025 | GMT +5

    Ўзбекистонлик футболчи Асилбек Жумаевга Европадан қизиқиш бор

    TASHKENT. Kazinform — Европа клублари "Сурхон" ярим ҳимоячиси Асилбек Жумаевга даъвогарлик қилмоқда, деб хабар беради championat.asia.

    Жумаев
    Фото: Championat.asia

    Championat.asia сайти бош муҳаррири Нарзулла Сайдуллаевга кўра, "Сурхон" футболчиси Асилбек Жумаевни Португалия ва Бельгия клублари кузатмоқда.

    "Ёзда бу трансфер амалга ошиши қийинроқ, лекин агар ўз клубида тўлиқ ўйнаб, яхши статистика қайд этаверса, қишда бунинг имкони катта бўлади", – дейилади хабарда.

    20 ёшли футболчи жорий мавсум термизликлар таркибида 18 ўйинда майдонга тушиб, "1+1" натижани кўрсатди. Transfermarkt портали уни 300 минг еврога баҳолаган.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ ўзбекистонлик Элдор Шомуродов Туркия клубига ўтгани ҳақида хабар берган эдик.

    Шунингдек, ўзбекистонлик Ҳусанов Англия Премьер Лигасининг энг тезкор футболчиларидан бирига айланди.

     

    Бекабат Узаков
