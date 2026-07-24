KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Ўзбекистонга трикотаж футболкалар импорти 1,9 баробарга ошди

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь–апрель ойларида Ўзбекистонга хориждан қиймати 3,7 млн АҚШ долларига тенг бўлган 826,9 минг дона трикотаж футболкалар импорт қилинган.

    футболка
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Импорт ҳажми ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 397,1 минг донага ёки 1,9 баробарга ошган.

    Мазкур даврда Ўзбекистонга энг кўп футболка етказиб берган давлатлар:

    • Бангладеш — 476 780 дона;
    • Туркия — 141 650 дона;
    • Ҳиндистон — 85 418 дона;
    • Покистон — 37 145 дона;
    • Хитой — 32 373 дона;
    • Марокаш — 11 812 дона;
    • Миср — 9 132 дона;
    • Португалия — 6 206 дона;
    • Вьетнам — 5 514 дона;
    • Камбоджа — 2 960 дона;
    • Бошқа давлатлар — 17 872 дона.

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь–апрель ойларида Ўзбекистонга 9 та хорижий давлатдан қиймати 584,4 минг АҚШ долларига тенг бўлган 642,2 тонна табиий асал импорт қилинган.

    Марказий Осиё хабарлари Импорт Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф