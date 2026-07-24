Ўзбекистонга трикотаж футболкалар импорти 1,9 баробарга ошди
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь–апрель ойларида Ўзбекистонга хориждан қиймати 3,7 млн АҚШ долларига тенг бўлган 826,9 минг дона трикотаж футболкалар импорт қилинган.
Импорт ҳажми ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 397,1 минг донага ёки 1,9 баробарга ошган.
Мазкур даврда Ўзбекистонга энг кўп футболка етказиб берган давлатлар:
- Бангладеш — 476 780 дона;
- Туркия — 141 650 дона;
- Ҳиндистон — 85 418 дона;
- Покистон — 37 145 дона;
- Хитой — 32 373 дона;
- Марокаш — 11 812 дона;
- Миср — 9 132 дона;
- Португалия — 6 206 дона;
- Вьетнам — 5 514 дона;
- Камбоджа — 2 960 дона;
- Бошқа давлатлар — 17 872 дона.
Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь–апрель ойларида Ўзбекистонга 9 та хорижий давлатдан қиймати 584,4 минг АҚШ долларига тенг бўлган 642,2 тонна табиий асал импорт қилинган.